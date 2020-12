Milan, il rientro di Ibrahimovic può slittare: la situazione (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Potrebbe slittare il rientro in campo di Zlatan Ibrahimovic, inizialmente previsto per domenica in occasione di Milan-Parma. La situazione C’è meno ottimismo in casa in casa Milan in relazione alle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, out per un problema muscolare accusato nella gara con il Napoli. Secondo Corriere della Sera, lo svedese difficilmente sarà in campo domenica contro il Parma in quanto lo staff medico vuole evitare ricadute. Più probabile un suo ritorno in campo contro il Genoa il 16 dicembre a Marassi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Potrebbeilin campo di Zlatan, inizialmente previsto per domenica in occasione di-Parma. LaC’è meno ottimismo in casa in casain relazione alle condizioni di Zlatan, out per un problema muscolare accusato nella gara con il Napoli. Secondo Corriere della Sera, lo svedese difficilmente sarà in campo domenica contro il Parma in quanto lo staff medico vuole evitare ricadute. Più probabile un suo ritorno in campo contro il Genoa il 16 dicembre a Marassi. Leggi su Calcionews24.com

ParmaLiveTweet : Milan, con Ibra fuori causa si forzerà il rientro di Leao. Già ieri prima sgambata in gruppo - dragonerossoen1 : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Milan, Leao vicino al rientro: potrebbe essere convocato per il Parma - ninoBertolino : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Milan, Leao vicino al rientro: potrebbe essere convocato per il Parma - milansette : Gazzetta - Milan, Leao vicino al rientro: potrebbe essere convocato per il Parma - sportli26181512 : Gazzetta - Milan, Leao vicino al rientro: potrebbe essere convocato per il Parma: Rafael Leao ha saltato le ultime… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan rientro Gazzetta - Milan, Leao vicino al rientro: potrebbe essere convocato per il Parma Milan News Milan, il rientro di Ibrahimovic può slittare: la situazione

Potrebbe slittare il rientro in campo di Zlatan Ibrahimovic, inizialmente previsto per domenica in occasione di Milan-Parma. La situazione ...

Sparta Praga-Milan: ampio turnover per Pioli

Ampio turnover per Pioli in vista della gara di domani sera contro lo Sparta Praga. Il Milan già qualificato ai sedicesimi di finale vuole innanzitutto fare rifiatare alcuni giocatori che da inizio st ...

Potrebbe slittare il rientro in campo di Zlatan Ibrahimovic, inizialmente previsto per domenica in occasione di Milan-Parma. La situazione ...Ampio turnover per Pioli in vista della gara di domani sera contro lo Sparta Praga. Il Milan già qualificato ai sedicesimi di finale vuole innanzitutto fare rifiatare alcuni giocatori che da inizio st ...