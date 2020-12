Milan, è il momento del turnover: contro lo Sparta Praga per rifiatare (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Milan giovedì contro lo Sparta Praga sarà ampiamente rimaneggiato anche per permettere ai più utilizzati di riposare in vista del Parma Il Milan giovedì affronterà, da già qualificato, lo Sparta Praga per l’ultima gara del girone di Europa League. I rossoneri si giocheranno il primo posto ma anche l’idea di un’eventuale sconfitta non preoccupa Stefano Pioli che effettuerà un ampio turnover per permettere ai più stanchi di rifiatare in vista della sfida di domenica contro il Parma. In difesa Duarte tornerà finalmente in campo al posto di Alessio Romagnoli al fianco di Gabbia mentre ai lati si aggireranno Diogo Dalot (titolare quasi fisso in Europa) ed Andrea Conti all’esordio stagionale. Centrocampo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ilgiovedìlosarà ampiamente rimaneggiato anche per permettere ai più utilizzati di riposare in vista del Parma Ilgiovedì affronterà, da già qualificato, loper l’ultima gara del girone di Europa League. I rossoneri si giocheranno il primo posto ma anche l’idea di un’eventuale sconfitta non preoccupa Stefano Pioli che effettuerà un ampioper permettere ai più stanchi diin vista della sfida di domenicail Parma. In difesa Duarte tornerà finalmente in campo al posto di Alessio Romagnoli al fianco di Gabbia mentre ai lati si aggireranno Diogo Dalot (titolare quasi fisso in Europa) ed Andrea Conti all’esordio stagionale. Centrocampo ...

