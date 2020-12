Migranti: false nozze per permessi soggiorno, 16 arresti [VIDEO] (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 16 persone (5 delle quali in carcere e 11 agli arresti domiciliari), che farebbero parte di due gruppi criminali, con base a Messina, accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Avrebbero agevolato l’ingresso e la permanenza irregolare in Italia di cittadini extracomunitari irregolari. Le indagini, condotte dagli specialisti del L'articolo Migranti: false nozze per permessi soggiorno, 16 arresti VIDEO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 16 persone (5 delle quali in carcere e 11 aglidomiciliari), che farebbero parte di due gruppi criminali, con base a Messina, accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Avrebbero agevolato l’ingresso e la permanenza irregolare in Italia di cittadini extracomunitari irregolari. Le indagini, condotte dagli specialisti del L'articoloper, 16proviene da www.meteoweek.com.

QdSit : Migranti, false nozze per permessi soggiorno, arresti #qds #qdsnotizie - RoxLory : RT @ImolaOggi: ?? Migranti, false assunzioni per ottenere il permesso soggiorno: 16 denunciati - panibbi : RT @ImolaOggi: ?? Migranti, false assunzioni per ottenere il permesso soggiorno: 16 denunciati -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti false Quali pericoli affrontano i migranti per arrivare in Europa? Melting Pot Migranti: false nozze per permessi soggiorno, 16 arresti [VIDEO]

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 16 persone ...

Migranti: false nozze per permessi soggiorno, 16 arresti

MESSINA (9 dicembre 2020) - I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 16 persone (5 delle quali in carcere e 11 agli arresti ...

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 16 persone ...MESSINA (9 dicembre 2020) - I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 16 persone (5 delle quali in carcere e 11 agli arresti ...