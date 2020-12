Microsoft Edge Dev: novità versione 89.0.723.0 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Microsoft ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento del browser Edge per gli utenti Insider che usano la versione Dev: si tratta della build 89.0.723.0. NOTA: si tratta della prima build di Edge basata su Chromium 89 e implementa tutte le novità di tale versione. novità in questa versione Adesso è possibile far partire manualmente le scansioni per la ricerca di password trapelate. Questa opzione si trova nella pagina delle Impostazioni dedicata alla gestione delle Password. Nella pagina “Cookie e autorizzazione sito” è stata aggiunto un nuovo permesso per il precaricamento dei siti web. In Impostazioni > Cookie e autorizzazione sito è stata aggiunta un’opzione che consente di scegliere di aprire i file PDF nel lettore PDF predefinito. Nella ... Leggi su windowsinsiders (Di mercoledì 9 dicembre 2020)ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento del browserper gli utenti Insider che usano laDev: si tratta della build 89.0.723.0. NOTA: si tratta della prima build dibasata su Chromium 89 e implementa tutte ledi talein questaAdesso è possibile far partire manualmente le scansioni per la ricerca di password trapelate. Questa opzione si trova nella pagina delle Impostazioni dedicata alla gestione delle Password. Nella pagina “Cookie e autorizzazione sito” è stata aggiunto un nuovo permesso per il precaricamento dei siti web. In Impostazioni > Cookie e autorizzazione sito è stata aggiunta un’opzione che consente di scegliere di aprire i file PDF nel lettore PDF predefinito. Nella ...

Patch Tuesday di dicembre 2020, gli aggiornamenti per Windows

Guida al download degli update del Patch Tuesday per dicembre 2020, con i link necessari ad aggiornare le diverse versioni di Windows.

