“Mi chiamo Suarez e gioco alla Play Station”, le frasi dell’esame farsa (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Spuntano nuovi retroscena relativi all’esame farsa di Luis Suarez sostenuto all’Università di Perugia lo scorso 17 settembre Luis Suarez aveva ricevuto una settimana prima le domande sull’esame che avrebbe dovuto sostenere il 17 settembre all’Università di Perugia per ottenere il livello B1 necessario per la cittadinanza italiana, passaggio fondamentale prima del suo trasferimento alla Juventus. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Spuntano nuovi retroscena relativi all’esamedi Luissostenuto all’Università di Perugia lo scorso 17 settembre Luisaveva ricevuto una settimana prima le domande sull’esame che avrebbe dovuto sostenere il 17 settembre all’Università di Perugia per ottenere il livello B1 necessario per la cittadinanza italiana, passaggio fondamentale prima del suo trasferimentoJuventus. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Benji_Mascolo : Ultima settimana di riprese in Italia ?? #TimeIsUp il film ?? Ormai non so più se mi chiamo Ben oppure Roy ?? - Ilragionier88 : RT @FusatoRiccardo: 'Mi chiamo Luis Suarez e sono nato a Salto, in Uruguay. Sono uruguaiano. Gioco spesso alla Playstation, mi piace bere i… - krudesky : RT @JohannesBuckler: Come anticipato nel thread di ieri sera, che potete leggere nel link sotto, mi chiamo Michail Illarionovic Golenišcev… - eia58 : RT @Vatenerazzurro1: 'Mi chiamo #LuisSuarez sono uruguaiano, gioco alla playstation' 'Mi chiamo #AndreaAgnelli, sono piemontese, espongo sc… - EliElicats : Hachiko Ciao a tutti sono un bel cagnolone di taglia media, sono giovane e buono, mi chiamo Hachiko. Sono -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi chiamo Fedez inseguito a Milano: chiama la polizia, ma è un investigatore privato Corriere Milano