Meteo Roma: previsioni per giovedì 10 dicembre (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo instabile nella giornata con deboli piogge sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio; continuano le precipitazioni in serata per poi esaurirsi nella notte. Temperature comprese tra +9°C e +13°C. Meteo Lazio: previsioni per giovedì 10 dicembre Tempo prevalentemente instabile nel corso della giornata con piogge diffuse su tutto il Lazio, fenomeni localmente più intensi al mattino sul Basso Lazio; possibili nevicate in Appennino oltre i 1100 metri. Fenomeni in generale esaurimento nella notte. Meteo Italia: previsioni per giovedì 10 dicembre Al Nord: Al mattino molte nubi su tutte le regioni, piovaschi tra Friuli e Liguria. Al pomeriggio piogge insistenti sul Triestino, altrove condizioni Meteo invariate. In serata attese ...

