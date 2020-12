Meteo Neve – Breve lezione di meteo fotografia sul Nord Italia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La perturbazione di venerdì 4 dicembre ha diviso il Nordovest in due parti e, paradossalmente, la quota altimetrica non ha giocato un ruolo di primo piano. Su parte del Nordovest Italiano venerdì 4 dicembre si è verificata un’intensa nevicata fino a quote di pianura: le precipitazioni sono state provocate dall’arrivo di una forte perturbazione atlantica accompagnata da intense e Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La perturbazione di venerdì 4 dicembre ha diviso ilovest in due parti e, paradossalmente, la quota altimetrica non ha giocato un ruolo di primo piano. Su parte delovestno venerdì 4 dicembre si è verificata un’intensa nevicata fino a quote di pianura: le precipitazioni sono state provocate dall’arrivo di una forte perturbazione atlantica accompagnata da intense e

