Meteo Campania, ancora pioggia ma da domenica cambia tutto (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Meteo Campania: i prossimi giorni vedranno ancora il maltempo farla da padrone su tutta l’Italia, ma nel fine settimana arriva la svolta. Italia in ostaggio del maltempo, pilotato dall’attivissima depressione d’Islanda. Il tempo continuerà a rimanere a tratti molto instabile fino al weekend. Ci saranno ancora occasioni per piogge e nevicate sulle Alpi a bassa Leggi su 2anews (Di mercoledì 9 dicembre 2020): i prossimi giorni vedrannoil maltempo farla da padrone su tutta l’Italia, ma nel fine settimana arriva la svolta. Italia in ostaggio del maltempo, pilotato dall’attivissima depressione d’Islanda. Il tempo continuerà a rimanere a tratti molto instabile fino al weekend. Ci sarannooccasioni per piogge e nevicate sulle Alpi a bassa

DPCgov : ???Ancora piogge e venti fino a burrasca al Centro-Sud ????#allertaROSSA meteo-idro, mercoledì #9dicembre, in Campania… - zazoomblog : Il maltempo non dà tregua: nuova allerta meteo rossa in Campania. È alto il rischio di voragini - #maltempo… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Maltempo: Allerta rossa meteo – idro in Campania e Provincia Autonoma di #Bolzano. In #Friuli Venezia Giulia forte per… - FalcionelliFede : RT @DPCgov: ???Ancora piogge e venti fino a burrasca al Centro-Sud ????#allertaROSSA meteo-idro, mercoledì #9dicembre, in Campania e nella Pro… - Notiziedi_it : Prosegue l’allerta meteo su tutta la Campania, ma cambiano i “colori” -