Meteo allerta rossa, treni sospesi su linea Battipaglia-Potenza (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – L'allerta rossa Meteorologica determina disagi per la circolazione. Rete Ferroviaria Italiana fa sapere che, dall'alba di oggi 9 dicembre, è stata sospesa la circolazione dei treni sulla linea Battipaglia–Potenza. "Il provvedimento – si legge – è conseguente all'allerta rossa diramata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile che, considerato il peggioramento delle condizioni Meteorologiche in atto, ha innalzato l'allerta al massimo livello nelle zone attraversate dalla linea ferroviaria, soggette a dissesto idrogeologico. Per garantire la mobilità potranno essere attivati servizi sostitutivi con autobus in relazione alla ...

