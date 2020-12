Mes | ok del Senato a risoluzione maggioranza | 156 sì e 129 no Recovery | Renzi attacca Conte Il premier | governance non toglie poteri ai ministeri

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Superare l'ostacolo del voto sulla riforma del Mes non basta alGiuseppeper sancire una nuova tregua all'interno delle forze che sostengono il suo governo. Nel giorno in cui le...

borghi_claudio : Il si del M5S alla riforma del MES domani sarà la più ingloriosa delle fini di un movimento antisistema. Cosa ha fa… - borghi_claudio : Abbiamo chiesto la votazione per parti separate della risoluzione di maggioranza così ci sarà un voto ESPLICITO E D… - borghi_claudio : Vedo che a qualcuno sta dando parecchio fastidio la pubblicazione della lista di chi ha votato per la riforma del M… - Danae0308 : RT @XMERIDIO78: #FlashMob del #CDX fuori dal #Parlamento. #Mes #Senato #Governo - Efisio31251859 : RT @Lidia_Undiemi: La camera approva la riforma del mes, più tardi vi spiego perché siamo già stati di fatto commissariati. -

chiesto i 37 miliardi del MES, temendo che nella ripartizione del fondo generale la sanità pubblica avrebbe fatto, tra tanti vasi di ferro, il vaso di coccio, cui destinare le briciole, se non gli ...con meno del 5% del totale, cioè 9 miliardi alla sanità, in assenza inoltre di decisione sull’acquisizione dei fondi Mes per questo settore». È critica la valutazione dei medici specialisti della Foce ...