Mes: Meloni, 'Ue vuole controllare nostra economia' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Il capo politico dei 5 stelle Crimi ha dichiarato che la riforma del Mes è pessima ma noi dobbiamo accedere perchè sennò l'Europa non ci da soldi del Recovery. Perchè? Lo dico io: perchè l'Europa ci dà i soldi solo se può controllare la nostra economia". Lo dice Giorgia Meloni a Stasera Italia su Rete4. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Il capo politico dei 5 stelle Crimi ha dichiarato che la riforma del Mes è pessima ma noi dobbiamo accedere perchè sennò l'Europa non ci da soldi del Recovery. Perchè? Lo dico io: perchè l'Europa ci dà i soldi solo se puòla". Lo dice Giorgiaa Stasera Italia su Rete4.

M5S_Camera : ?? Oggi non si vota per attivare il #MES ma per un nuovo protagonismo dell'Italia in Europa Concentriamoci sul… - borghi_claudio : Condividere e mettere mi piace anche a tutti i post sul MES di Salvini, Meloni e di chiunque altro. Cominciando da… - FratellidItalia : MES, Meloni: Il famigerato fondo “salva stati” diventa “salva banche tedesche”. Parlamento sistematicamente umiliat… - thelondonboys47 : RT @LeoBollino: Il Movimento 5 stelle oggi ha ribadito il suo #NO secco al #MES uno strumento vecchio, introdotto e voluto da PD-LEGA-BERLU… - BrianoGianluca : RT @claudia_enea: La #Meloni in diretta dalla Camera sta dicendo che il #Mes è una fregatura... Quindi sta ammettendo finalmente all'Italia… -