Mes, ecco chi sono i deputati 5 Stelle che hanno votato no alla risoluzione di maggioranza: “Noi coerenti”. Il video dall’Aula (Di mercoledì 9 dicembre 2020) A nulla sono valse le motivazioni con le quali il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Davide Crippa, ha sostenuto le ragioni per votare sì alla riforma del Mes e alla mozione di maggioranza, che dà l’indirizzo politico al Presidente Conte per sostenere in Europa la riforma del trattato originario. I deputati Colletti, Berardini, Forniti, Cabras, Maniero e Lapia hanno preso la parola nell’aula di Montecitorio ittrio, proprio dopo l’intervento di Crippa, per motivare il loro voto contrario tra gli applausi dei deputati dell’opposizione. “Noi siamo coerenti con il programma elettorale del M5s – hanno dichiarato – il Mes va smantellato, non riformato”. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) A nullavalse le motivazioni con le quali il capogruppo del Movimento 5Camera, Davide Crippa, ha sostenuto le ragioni per votare sìriforma del Mes emozione di, che dà l’indirizzo politico al Presidente Conte per sostenere in Europa la riforma del trattato originario. IColletti, Berardini, Forniti, Cabras, Maniero e Lapiapreso la parola nell’aula di Montecitorio ittrio, proprio dopo l’intervento di Crippa, per motivare il loro voto contrario tra gli applausi deidell’opposizione.siamo coerenti con il programma elettorale del M5s –dichiarato – il Mes va smantellato, non riformato”. L'articolo proviene da Il Fatto ...

borghi_claudio : Ecco qui. Il salva banche tedesche con i nostri soldi e l'ammazza debito italiano. La Grecia senza la Grecia in mez… - borghi_claudio : Ecco qui... si al MES senza condizioni. Se la risoluzione dovesse essere questa chiunque del M5S la dovesse votare… - Piu_Europa : RISOLUZIONE #PIUEUROPA-#AZIONE: ECCO PERCHE' ITALIA DEVE DIRE SI' A RIFORMA #MES Gruppo @Piu_Europa-@Azione_it ha… - ANTEO17 : RT @MPenikas: FQ: Mes, ecco chi sono i deputati 5 Stelle che hanno votato no alla risoluzione di maggioranza: “Noi coerenti”. Il video dal… - antonel52837259 : RT @MPenikas: FQ: Mes, ecco chi sono i deputati 5 Stelle che hanno votato no alla risoluzione di maggioranza: “Noi coerenti”. Il video dal… -