Mes | De Luca Pd | ' posta in gioco è destino Italia ed Europa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - “E' evidente il senso storico dell'impegno che siamo chiamati ad assumere a livello europeo nel prossimo Consiglio. Non si tratta di confermare soltanto la riforma migliorativa del Trattato sul Mes, che consentirà di dare tutela maggiore ai risparmiatori, ma si tratta di decidere se continuare a percorrere il cammino politico delle riforme a Bruxelles, per costruire l'del futuro, che può rinascere dopo la pandemia più forte, giusta e solidale. In questo quadro, il nostro Paese non può porre nessun veto, come stanno facendo Ungheria e Polonia, che non intendono rispettare il principio sacrosanto di legare l'utilizzo delle risorse del Next Generation Eu al rispetto dello stato di diritto. L'deve dare e darà un voto, un voto responsabile, convinto e costruttivo per riformare il Trattato Mes e rafforzare l'intera ...