**Mes: Cangini (Fi), 'mai detto che voterò sì, possibile astensione'** (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - ''Non ho mai detto che voterò sì'' alla riforma del Trattato sul Mes. Il senatore di Forza Italia, Andrea Cangini, smentisce ricostruzioni e voci che stanno girando anche in queste ore sul suo conto, alla vigilia del voto in Aula, a palazzo Madama, sulle comunicazioni del premier Giuseppe Conte sulla riforma del Mes in vista del Consiglio europeo. ''Non ho mai detto che voterei sì", ribadisce all'Adnkronos Cangini, che 'precisa: ''Ho detto e scritto che su una questione così rilevante, per l'identità di un partito e la credibilità della coalizione, sarebbe opportuno non cedere alla retorica anti europeista". Alla fine si asterrà? ''E' possibile", replica Cangini che aggiunge: ''ma prima leggerò le risoluzioni di maggioranza ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - ''Non ho maichesì'' alla riforma del Trattato sul Mes. Il senatore di Forza Italia, Andrea, smentisce ricostruzioni e voci che stanno girando anche in queste ore sul suo conto, alla vigilia del voto in Aula, a palazzo Madama, sulle comunicazioni del premier Giuseppe Conte sulla riforma del Mes in vista del Consiglio europeo. ''Non ho maiche voterei sì", ribadisce all'Adnkronos, che 'precisa: ''Hoe scritto che su una questione così rilevante, per l'identità di un partito e la credibilità della coalizione, sarebbe opportuno non cedere alla retorica anti europeista". Alla fine si asterrà? ''E'", replicache aggiunge: ''ma prima leggerò le risoluzioni di maggioranza ...

Oggi il voto sulla riforma del Fondo Salva Stati. Pd e M5S hanno trovato in extremis un compromesso che dovrebbe aver risolto il problema degli ortodossi del Movimento. Ma non è escluso che un gruppo ...

