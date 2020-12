Mes, Camera approva risoluzione maggioranza. M5s diviso. E Iv avverte: Recovery fund non si gestisce in 3 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del Consiglio europeo. I voti a favore sono stati 314, quelli contrari 239, le astensioni sono state 9. La risoluzione affida al premier il mandato a dare via libera alla riforma del Mes. Ma com'era nell'aria, si è registrata la spaccatura all'interno del M5s. Infatti, sei deputati pentastellati hanno votato contro alla risoluzione di maggioranza presentata dopo le comunicazioni del premier: si tratta di Andrea Colletti, Fabio Berardini, Francesco Forciniti, Pino Cabras, Alvise Maniero, Mara Lapia. Lo hanno annunciato prendendo la parola in aula in dissenso dal proprio gruppo. "I congiurati non sono quelli che pubblicamente prendono posizione ma ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lahato ladisulle comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del Consiglio europeo. I voti a favore sono stati 314, quelli contrari 239, le astensioni sono state 9. Laaffida al premier il mandato a dare via libera alla riforma del Mes. Ma com'era nell'aria, si è registrata la spaccatura all'interno del M5s. Infatti, sei deputati pentastellati hanno votato contro alladipresentata dopo le comunicazioni del premier: si tratta di Andrea Colletti, Fabio Berardini, Francesco Forciniti, Pino Cabras, Alvise Maniero, Mara Lapia. Lo hanno annunciato prendendo la parola in aula in dissenso dal proprio gruppo. "I congiurati non sono quelli che pubblicamente prendono posizione ma ...

