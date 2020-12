**Mes: Calenda a Meloni, 'linguaggio da Ventennio, occhio alla farsa...'** (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "'I nemici dell'Italia' e 'tradimento ai danni degli italiani', è un linguaggio da 'Ventennio' che suona oggi esagerato e ridicolo. Datti una calmata vai. Che la seconda volta si ripete in farsa". Lo scrive su twitter Carlo Calenda a proposito dell'intervento oggi in aula alla Camera di Giorgia Meloni in occasione delle comunicazioni del premier Giuseppe Conte. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "'I nemici dell'Italia' e 'tradimento ai danni degli italiani', è unda '' che suona oggi esagerato e ridicolo. Datti una calmata vai. Che la seconda volta si ripete in". Lo scrive su twitter Carloa proposito dell'intervento oggi in aulaCamera di Giorgiain occasione delle comunicazioni del premier Giuseppe Conte.

bendellavedova : .@Piu_Europa e @Azione_it non voteranno la risoluzione di maggioranza sul #mes, reticente, contraddittoria e piena… - TV7Benevento : **Mes: Calenda a Meloni, 'linguaggio da Ventennio, occhio alla farsa...'**... - mariamacina : RT @bendellavedova: .@Piu_Europa e @Azione_it non voteranno la risoluzione di maggioranza sul #mes, reticente, contraddittoria e piena di d… - PATRIZIA953 : RT @bendellavedova: .@Piu_Europa e @Azione_it non voteranno la risoluzione di maggioranza sul #mes, reticente, contraddittoria e piena di d… - MarcoFinizio74 : RT @bendellavedova: .@Piu_Europa e @Azione_it non voteranno la risoluzione di maggioranza sul #mes, reticente, contraddittoria e piena di d… -

Ultime Notizie dalla rete : **Mes Calenda **Mes: Calenda a Meloni, 'linguaggio da Ventennio, occhio alla farsa...'** Il Tempo Mes, la Camera dice sì alla riforma. Conte: "Per battersi in Ue serve coesione". Delrio: "Più umiltà"

I 5Stelle votano a favore. La protesta di Fdi. Meloni: "i grillini svendono la dignità e i risparmi degli italiani". Nel pomeriggio il ...

Mes: Calenda,Iv fa sul serio?Voti risoluzione +Europa-Azione

"Azione e Più Europa non voteranno la risoluzione della maggioranza sul Mes in quanto ridicola e indefinita nei contenuti. Se Italia viva fa sul serio, può votare la nostra, altrimenti dopo tanti stre ...

I 5Stelle votano a favore. La protesta di Fdi. Meloni: "i grillini svendono la dignità e i risparmi degli italiani". Nel pomeriggio il ..."Azione e Più Europa non voteranno la risoluzione della maggioranza sul Mes in quanto ridicola e indefinita nei contenuti. Se Italia viva fa sul serio, può votare la nostra, altrimenti dopo tanti stre ...