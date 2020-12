Mes, Borghi attacca il M5s: “Da oggi rimangono patrioti e traditori”. La replica: “Non si vota per attivarlo, noi sempre critici” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Scambi di accuse alla Camera dei deputati dopo il discorso di Giuseppe Conte sulla riforma del Trattato europeo originario che diede vita al Meccanismo europeo di stabilità (Mes). Claudio Borghi si appella ai deputati del M5s: “Non votate questo scempio. Da oggi rimangono i patrioti e i traditori“. Parole a cui replica Filippo Scerra a nome del Movimento: “oggi non si vota in Parlamento per attivare il Mes – afferma – trattato su cui il M5s continua ed esprimere le sue critiche e che fin quando saremo noi al governo non verrà mai attivato dall’Italia. oggi si vota per dare mandato al presidente Conte per riformare il trattato”. Altro passaggio delicato la differenza di opinioni sul Mes sanitario. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Scambi di accuse alla Camera dei deputati dopo il discorso di Giuseppe Conte sulla riforma del Trattato europeo originario che diede vita al Meccanismo europeo di stabilità (Mes). Claudiosi appella ai deputati del M5s:te questo scempio. Dae i traditori“. Parole a cuiFilippo Scerra a nome del Movimento: “non siin Parlamento per attivare il Mes – afferma – trattato su cui il M5s continua ed esprimere le sue critiche e che fin quando saremo noi al governo non verrà mai attivato dall’Italia.siper dare mandato al presidente Conte per riformare il trattato”. Altro passaggio delicato la differenza di opinioni sul Mes sanitario. ...

borghi_claudio : Il si del M5S alla riforma del MES domani sarà la più ingloriosa delle fini di un movimento antisistema. Cosa ha fa… - borghi_claudio : Ecco qui. Il salva banche tedesche con i nostri soldi e l'ammazza debito italiano. La Grecia senza la Grecia in mez… - borghi_claudio : Notare, pure Renzi con lo zero % riesce a tenere il punto contro le cretinate eversive di conte. Il M5S con il 34%… - ANTEO17 : RT @Gio2020Gio: Borghi ha scoperto che il Mes si attiva da solo!??????Ma poi dice che bisogna votare x attivarlo! Confusione? - arquer12 : RT @matteosalvinimi: La replica a Conte di Claudio Borghi stamane alla Camera: NO alla cosiddetta “riforma del MES”, che mette a rischio il… -