Mes | Accoto M5S | ' si voti con responsabilità | obiettivo subito risorse Ue'

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Mentre continuiamo a chiedereagli italiani negli atteggiamenti di tutti i giorni per superare questa pandemia, il Parlamento è il luogo dove se ne vede di meno. Spero che oggi il senso dello Stato prevalga sui personalismi e sui preconcetti; anche perché oggi non si voterà sull'utilizzo o meno del Mes. I tribunali social che sono partiti in questi giorni non sono altro che il frutto di una profonda disinformazione. In un momento così difficile per il Paese è fondamentale far arrivare velocemente leeuropee; già sono state disegnate riforme incisive per un taglio importante sul cuneo fiscale dei redditi medi, per un paese più green e una sanità all'avanguardia. Non gettiamo tutto alle ortiche". E' quanto afferma la senatrice Rossella, capogruppo M5S in Commissione Bilancio.