(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Al momento un solo partito ha scelto il candidato alla cancelleria, la Spd, nella persona del vicencancelliere Olaf Scholz. L'Unione - che non candiderà più Angela, non ha ancora scelto il nome su cui puntare

FirenzePost : Merkel: no a mercatini di natale, 500 vittime al giorno è prezzo troppo alto -

Ultime Notizie dalla rete : Merkel mercatini

Firenze Post

Al momento un solo partito ha scelto il candidato alla cancelleria, la Spd, nella persona del vicencancelliere Olaf Scholz. L’Unione – che non candiderà più Angela Merkel, non ha ...“Se il prezzo dei mercatini di Natale è avere 500 morti al giorno, allora è un prezzo inaccettabile“. Nel giorno in cui la Germania tocca il nuovo record di decessi in un giorno, con 590 vittime confe ...