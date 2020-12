Mercedes e Hamilton hanno cannibalizzato la F1. Spettacolo e suspense assenti, i giovani si allontanano. Rivoluzione tardiva nel 2022 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Che noia, che barba, che barba, che noia!“. Un celebre monologo che suscitava ilarità, in questo caso descrive una situazione di reale stagnazione. L’era dei motori ibridi in F1, iniziata nel 2014, ha consacrato la Mercedes quale dominatrice assoluta in questi lunghi 7 anni: dal 2014 questo marchio è stato posto sia per i titoli piloti che per quelli costruttori e l’aggiornamento della serie vincente è destinato a continuare. I regolamenti tecnici, che nel 2021 rimarranno simili, consentiranno verosimilmente alla Stella a tre punte di aggiudicarsi nuove vittore. Un dominio sancito da 102 successi in 137 gare: più del 74% delle vittorie nei singoli GP ottenute nelle ultime sette stagioni. Un numero elevatissimo se si considera Lewis Hamilton con 74 centri sotto l’insegna tedesca e 95 nel totale, senza contare il primato delle pole (98). Inutile negare ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Che noia, che barba, che barba, che noia!“. Un celebre monologo che suscitava ilarità, in questo caso descrive una situazione di reale stagnazione. L’era dei motori ibridi in F1, iniziata nel 2014, ha consacrato laquale dominatrice assoluta in questi lunghi 7 anni: dal 2014 questo marchio è stato posto sia per i titoli piloti che per quelli costruttori e l’aggiornamento della serie vincente è destinato a continuare. I regolamenti tecnici, che nel 2021 rimarranno simili, consentiranno verosimilmente alla Stella a tre punte di aggiudicarsi nuove vittore. Un dominio sancito da 102 successi in 137 gare: più del 74% delle vittorie nei singoli GP ottenute nelle ultime sette stagioni. Un numero elevatissimo se si considera Lewiscon 74 centri sotto l’insegna tedesca e 95 nel totale, senza contare il primato delle pole (98). Inutile negare ...

