Mbappé nella storia della Champions League | record per la stella del PSG

Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain, è il calciatore più giovane della storia a raggiungere quota 20 gol realizzati in Champions League. Un risultato strabiliante, ottenuto nel match della fase a gironi contro i turchi dell'Istanbul Basaksehir.

OptaPaolo: 21 & 355 - Kylian Mbappé ha ora segnato 20 gol in Champions League, diventando il più giovane giocatore nella storia della competizione.

Georginio Rutter ha segnato all'esordio in Champions League a 18 anni e 232 giorni.

