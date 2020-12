Mbappé contro il razzismo: «Orgoglioso di ciò che è successo tra PSG e Basaksehir» (Di giovedì 10 dicembre 2020) Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain, ha commentato ai microfoni di RMC Sport la vittoria contro l’Istanbul Basaksehir Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain, ha commentato ai microfoni di RMC Sport la vittoria contro l’Istanbul Basaksehir. VITTORIA – «È stata una grande serata, in un contesto particolare. Volevano ancora vincere e cercare di lasciare tutto ciò che era successo ieri alle spalle. Abbiamo giocato molto bene, abbiamo vinto il girone ed era la cosa più importante». razzismo – «Sono Orgoglioso di ciò che si è fatto. Si è detto molto ma in realtà non c’è niente di meglio delle azioni. Siamo stanchi e bisognava fare qualcosa. Siamo essere umani, tutto ciò era intollerabile». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020), attaccante del Paris Saint-Germain, ha commentato ai microfoni di RMC Sport la vittorial’IstanbulKylian, attaccante del Paris Saint-Germain, ha commentato ai microfoni di RMC Sport la vittorial’Istanbul. VITTORIA – «È stata una grande serata, in un contesto particolare. Volevano ancora vincere e cercare di lasciare tutto ciò che eraieri alle spalle. Abbiamo giocato molto bene, abbiamo vinto il girone ed era la cosa più importante».– «Sonodi ciò che si è fatto. Si è detto molto ma in realtà non c’è niente di meglio delle azioni. Siamo stanchi e bisognava fare qualcosa. Siamo essere umani, tutto ciò era intollerabile». Leggi su Calcionews24.com

