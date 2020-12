Matrimonio a Prima Vista, Nicole Soria: chi è il fidanzato Marco (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sorpresa dopo Rompietti, il bacio sulle storie Instagram scatena i fan. (Instagram)Importanti novità affettive arrivano da Nicole Soria, la giovane partecipante del reality show Matrimonio a Prima Vista. L’ex – se così si può definire – di Andrea Ghiselli ha reso pubblico il profilo Instagram, ma non solo: a quanto pare, è arrivato nella sua vita un altro uomo. Leggi anche: Matrimonio a Prima Vista: Nicole Soria, gli ex e il suo lavoro La giovane, che è ormai una vera star dei social, con oltre 80mila follower sul suo profilo, ha messo da parte il suo passato e la delusione per quanto avvenuto nel programma e si sta riprendendo la sua vita. Leggi anche: Matrimonio a ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sorpresa dopo Rompietti, il bacio sulle storie Instagram scatena i fan. (Instagram)Importanti novità affettive arrivano da, la giovane partecipante del reality show. L’ex – se così si può definire – di Andrea Ghiselli ha reso pubblico il profilo Instagram, ma non solo: a quanto pare, è arrivato nella sua vita un altro uomo. Leggi anche:, gli ex e il suo lavoro La giovane, che è ormai una vera star dei social, con oltre 80mila follower sul suo profilo, ha messo da parte il suo passato e la delusione per quanto avvenuto nel programma e si sta riprendendo la sua vita. Leggi anche:a ...

