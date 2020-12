«Matrimonio a prima vista» | la clamorosa storia di Nicole Soria e Marco Rompietti

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Se prima avevamo qualche dubbio, ora ne abbiamo la certezza: i risvolti più interessanti di questa edizione di Matrimonio a prima vista Italia non sono mai andati in onda su Real Time. È lontano dalle telecamere, infatti, che si sono consumate due delle dinamiche più interessanti della storia del programma: l’avvicinamento di Andrea a Sitara dopo la rottura del primo con Nicole e della seconda con Gianluca e, soprattutto, l’innamoramento di Nicole Soria con, udite udite, uno dei protagonisti della penultima edizione dello show: Marco Rompietti. Dopo settimane in cui si rumoreggiava di questo intreccio che, per la prima volta, aveva messo da parte gli esperti e aveva portato i ragazzi ad autogestirsi per trovare l’amore, Nicole, forse il personaggio uscito meglio dalle nuove puntate, e Marco ufficializzano sui social la loro relazione cogliendo tutti di sorpresa.