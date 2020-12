Matilde Brandi incontra Tom Cruise con i denti neri: lo scherzo delle Iene è folle [FOTO] (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Una delle paure più imbarazzanti che potrebbe mettere a disaggio chiunque è scoprire di avere qualcosa tra i denti dopo aver colloquiato tranquillamente con qualcuno, o addirittura sfoggiare un sorriso completamente nero. Sembra il più classico degli incubi, eppure una nota showgirl ha accusato il duro colpo dopo essersi sottoposta allo sbiancamento prima di incontrare l’attore dei suoi sogni. La vittima dell’ultimo scherzo de Le Iene è proprio lei, l’ex gieffina Matilde Brandi. La nota showgirl, impegnata ancora tra litigi e confronti fuori la Casa del Grande Fratello Vip, non poteva mai immaginare di essere una delle protagoniste del un goliardico gioco de Le Iene e andare in onda in prima serata su Italia 1. Pochi giorni fa ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Unapaure più imbarazzanti che potrebbe mettere a disaggio chiunque è scoprire di avere qualcosa tra idopo aver colloquiato tranquillamente con qualcuno, o addirittura sfoggiare un sorriso completamente nero. Sembra il più classico degli incubi, eppure una nota showgirl ha accusato il duro colpo dopo essersi sottoposta allo sbiancamento prima dire l’attore dei suoi sogni. La vittima dell’ultimode Leè proprio lei, l’ex gieffina. La nota showgirl, impegnata ancora tra litigi e confronti fuori la Casa del Grande Fratello Vip, non poteva mai immaginare di essere unaprotagoniste del un goliardico gioco de Lee andare in onda in prima serata su Italia 1. Pochi giorni fa ...

trash_italiano : MATILDE BRANDI VS ANTONELLA ELIA #GFVIP - redazioneiene : Abbiamo fatto piangere Matilde Brandi! Il suo sogno di incontrare Tom Cruise si è trasformato in un incubo con tant… - redazioneiene : Abbiamo fatto piangere la “vippona” del Grande Fratello Matilde Brandi! Scoprite come, con lo zampino di… - GCamberi : @1D_sara Tra chi applaude trovi Matilde Brandi. Coerente nella sua bassezza - MicheleGiorgini : @Stanzablu4 Voi chiedete ai fan di Zorzi di non fare 3000 account ai fan di stefania Idem riammettete Francesca con… -

Ultime Notizie dalla rete : Matilde Brandi Matilde Brandi, scandalo in Rai: quando la ballerina mostrò a tutti… MeteoWeek Matilde Brandi incontra Tom Cruise con i denti neri: lo scherzo delle Iene è folle [FOTO]

La vittima dell’ultimo scherzo de Le Iene è proprio lei, l’ex gieffina Matilde Brandi. La nota showgirl, impegnata ancora tra litigi e confronti fuori la Casa del Grande Fratello Vip ...

Matilde Brandi, scandalo in Rai: quando la ballerina mostrò a tutti…

Tra i vecchi video delle esperienze televisive di Matilde Brandi ne spunta uno in cui la ballerina dà "scandalo": cosa successe in Rai.

La vittima dell’ultimo scherzo de Le Iene è proprio lei, l’ex gieffina Matilde Brandi. La nota showgirl, impegnata ancora tra litigi e confronti fuori la Casa del Grande Fratello Vip ...Tra i vecchi video delle esperienze televisive di Matilde Brandi ne spunta uno in cui la ballerina dà "scandalo": cosa successe in Rai.