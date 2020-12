Marvel e Star Wars, nuovi progetti saranno annunciati all'evento Disney+? (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un nuovo evento dedicato alla programmazione di Disney+ potrebbe svelare nuovi progetti targati Marvel e Star Wars che arriveranno in futuro sulla piattaforma. Nuove notizie da Disney: lo studio sarebbe in procinto di rivelare nuovi progetti dedicati al mondo Marvel e all'universo Star Wars, che potrebbero arrivare anche su Disney+ nel prossimo futuro, per la gioia di tutti gli abbonati. Domani, 10 dicembre, si terrà il Disney Investor Day, un evento di quattro ore che si concentrerà sul servizio di streaming Disney+. In quest'occasione, secondo Deadline, verranno annunciati nuovi imminenti ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un nuovodedicato alla programmazione dipotrebbe svelaretargatiche arriveranno in futuro sulla piattaforma. Nuove notizie da Disney: lo studio sarebbe in procinto di rivelarededicati al mondoe all'universo, che potrebbero arrivare anche sunel prossimo futuro, per la gioia di tutti gli abbonati. Domani, 10 dicembre, si terrà il Disney Investor Day, undi quattro ore che si concentrerà sul servizio di streaming. In quest'occasione, secondo Deadline, verrannoimminenti ...

fareman5 : Mi aspetto grandi cose. #disneyinvestorday - JustNerd_IT : #Hasbro: una settimana di offerte legate a Star Wars, Marvel e giochi da tavolo - Leggi l'articolo completo su:… - CarloCoratelli : Un pò triste, oggi. Alcuni miei vecchi fumetti Marvel della Star Comics andati rovinati causa umidità per buste dif… - snowpointexe : @Iovelykenobi Star wars mi ha appena provocato un altro trauma, pensavo di riprendermi dopo la marvel MA QUESTO È QUASI PEGGIO - RedCapes_it : Star Wars: The High Republic – In arrivo l’annuncio di una serie animata? -

Ultime Notizie dalla rete : Marvel Star Thor: Love and Thunder "sarà come un Avengers 5" per l'alto numero di star Marvel Movieplayer.it Marvel e Star Wars, nuovi progetti saranno annunciati all'evento Disney+?

Un nuovo evento dedicato alla programmazione di Disney+ potrebbe svelare nuovi progetti targati Marvel e Star Wars che arriveranno in futuro sulla piattaforma. Nuove notizie da Disney: lo studio sareb ...

Marvel’s Avengers, nuovo supereroe: “Kate Bishop – AIM allo scoperto”

L'OPERAZIONE "KATE BISHOP - AIM ALLO SCOPERTO" DI MARVEL'S AVENGERS È ORA DISPONIBILENuova eroina, nuova storia, nuovo villain e altro, ora disponibili gratuitamente ...

Un nuovo evento dedicato alla programmazione di Disney+ potrebbe svelare nuovi progetti targati Marvel e Star Wars che arriveranno in futuro sulla piattaforma. Nuove notizie da Disney: lo studio sareb ...L'OPERAZIONE "KATE BISHOP - AIM ALLO SCOPERTO" DI MARVEL'S AVENGERS È ORA DISPONIBILENuova eroina, nuova storia, nuovo villain e altro, ora disponibili gratuitamente ...