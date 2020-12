Martina Nasoni "voglio diventare mamma"/ "Oggi sono felice, mi sento fortunata" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Martina Nasoni ospite a Seconda Vita di Gabriele Parpiglia rivela: "voglio diventare mamma" e poi confida: "Alla mia non dirò mai che ha sbagliato.." Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 9 dicembre 2020)ospite a Seconda Vita di Gabriele Parpiglia rivela: "" e poi confida: "Alla mia non dirò mai che ha sbagliato.."

eltweetsz : Ho scoperto di più su Martina Nasoni in 25 minuti che in un’intera edizione di GF. #secondavita - xoxosimonaq : @Wollydolly4 Martina Nasoni, ha vinto uno dei GF condotti da Barbara D’urso. - xoxosimonaq : @youarethesun__ Sono tre, Martina Nasoni, Tommaso ed un’altra ragazza di cui non ricordo il nome. Tommaso o è il secondo o l’ultimo. - Parpiglia : RT @Aniretac8: Martina Nasoni,cuore mio #SecondaVita - Aniretac8 : Martina Nasoni,cuore mio #SecondaVita -

Ultime Notizie dalla rete : Martina Nasoni Martina Nasoni, la grave malattia al cuore: la sua storia ViaggiNews.com Seconda Vita 9 dicembre, nuove interviste e storie di rinascita su Real Time

La prima puntata della nuova edizione di Seconda Vita 9 dicembre, su Real Time. Intervistati Tommaso Zorzi, Aurora Betti e Martina Nasoni.

Martina Nasoni, la grave malattia al cuore: la sua storia

Martina Nasoni ha raccontato la sua storia – e la sua malattia – nel libro "Questo cuore batte per tutte e due". Conosciamola più da vicino.

