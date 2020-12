Marotta: “Se Eriksen resta? Dipende da Conte, le sue decisioni sono incontestabili” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato a Sky poco prima di Inter-Shaktar. Ha detto qualcosa anche sul futuro di Eriksen. “Conclusa l’avventura di Eriksen all’Inter? Su di lui ogni risposta diventa quasi stucchevole. Ci sono giocatori che nell’arco di una partita risultano importanti dall’inizio altri a gara in corso. Dipende esclusivamente dall’allenatore che fa le sue scelte nell’interesse del club e dei giocatori. Massimo rispetto per Eriksen ma le decisioni di Conte sono inContestabili”. Sugli obiettivi: “Il ciclo è iniziato con l’arrivo Conte, l’arrivo della presidenza nuova ed è un processo più lento di altre squadre già collaudate. La scorsa stagione si è chiusa con ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe, ha parlato a Sky poco prima di Inter-Shaktar. Ha detto qualcosa anche sul futuro di. “Conclusa l’avventura diall’Inter? Su di lui ogni risposta diventa quasi stucchevole. Cigiocatori che nell’arco di una partita risultano importanti dall’inizio altri a gara in corso.esclusivamente dall’allenatore che fa le sue scelte nell’interesse del club e dei giocatori. Massimo rispetto perma lediinstabili”. Sugli obiettivi: “Il ciclo è iniziato con l’arrivo, l’arrivo della presidenza nuova ed è un processo più lento di altre squadre già collaudate. La scorsa stagione si è chiusa con ...

Simone12092914 : @cmdotcom #Marotta se ne riparla dopo la partita……. - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Marotta: 'Eriksen, avventura finita? Se Barella va in campo è nelle condizioni migliori per dare quello che è richiesto. D… - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Marotta: 'Il nostro obiettivo è quello di crescere e lo stiamo facendo anche se in alcuni momenti in un modo più lento. E'… - sere__3 : RT @marifcinter: Marotta: 'Eriksen, avventura finita? Se Barella va in campo è nelle condizioni migliori per dare quello che è richiesto. D… - abdo_massa : RT @InterCM16: #Marotta: 'Il nostro obiettivo è crescere, lo stiamo facendo anche se in alcuni momenti in modo lento. Giocarsi la qualifica… -

Ultime Notizie dalla rete : Marotta “Se Partite rinviate Serie A, Marotta: «Campionato falsato. Hanno sbagliato» Corriere della Sera