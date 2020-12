Marito Stefania Orlando contro GF Vip dopo trattamento riservato alla moglie | sorella Tommaso Zorzi interviene

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ildi, Simone Gianlorenzi, non ci sta ed attacca duramente il GF Vipilnel corso dell’ultima puntata del reality su Canale 5. Il musicista, infatti, non ha particolarmente apprezzato il modo in cui laè stata attaccata in diretta tv non solo da Rosalinda Cannavò... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.