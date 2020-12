Marino: «La società è intervenuta. L’Atalanta va messa davanti a tutto e tutti» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Umberto Marino ha parlato prima di Ajax-Atalanta Umberto Marino, direttore generale delL’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita di Champions League contro l’Ajax; rispondendo anche alle domande sulle polemiche che ci sono state negli ultimi giorni, con le voci di uno spogliatoio spaccato che sono giunte. «Qualificarci questa sera sarebbe un risultato storico e unico. Oggi, come ieri, c’è soltanto un obiettivo: L’Atalanta. Siamo in uno stadio bellissimo, ci giochiamo una cosa unica; tutta la concentrazione va su questa gara, è troppo importante. C’è stato l’intervento di una proprietà innamorata. Una società che sa che L’Atalanta va messa davanti a tutto e tutti. Queste sono situazioni che ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Umbertoha parlato prima di Ajax-Atalanta Umberto, direttore generale del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita di Champions League contro l’Ajax; rispondendo anche alle domande sulle polemiche che ci sono state negli ultimi giorni, con le voci di uno spogliatoio spaccato che sono giunte. «Qualificarci questa sera sarebbe un risultato storico e unico. Oggi, come ieri, c’è soltanto un obiettivo:. Siamo in uno stadio bellissimo, ci giochiamo una cosa unica; tutta la concentrazione va su questa gara, è troppo importante. C’è stato l’intervento di una proprietà innamorata. Unache sa cheva. Queste sono situazioni che ...

