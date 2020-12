Marino dg Atalanta | “Frizioni tra Gomez e Gasperini? Conta solo la partita di stasera”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Umberto, direttore generale dell’, ha parlato ai microfoni di Sky prima dell’inizio delladi Champions League contro l’Ajax: “Ottenere la qualificazione sarebbe un risultato storico, ci teniamo tantissimo. Le frizioni tra? Oggi come ieri c’è soltanto un obiettivo: l’. È troppo importante stasera, non ci sono individualismi, siamo in uno stadio bellissimo e ci giochiamo qualcosa di unico. Tutta la concentrazione va su questa gara. L’intervento della famiglia Percassi? C’è stato ed è stato quello di una proprietà innamorata, che ha messo l’davanti a tutto“. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.