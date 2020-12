Marika Fruscio si prepara per le Coppe | il vestito non contiene le forme FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)si conferma sempre più in forma. Si tratta di una tifosa del Napoli che si scatena quando in campo c’è la squadra azzurra. Gli uomini di Gennaro Gattuso stanno regalando alcune soddisfazioni, in campionato si viaggia verso le posizioni altissime della classifica, mentre in Europa League si giocherà la qualificazione nel match contro il Real Sociedad.è sempre più bella Nel frattemposiper le prossime partite, le competizioni entrano sempre più nel vivo. In attesa della partita del Napoli segue le altre sfide, come al solito appuntamento fisso con Top Calcio24 per analizzare i match. Ilnonle...