Marika Fruscio | le forme sono straripanti | il vestito blu mette in risalto il decolleté

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)torna a conquistare il web con le sue. E lo fa con uno scatto assolutamente spettacolare, in cui indossa un succintoblu pieno di brillantini. Sexy ed esplosiva come non mai, la conduttrice napoletana ha ammaliato gli sguardi dei suoi tanti follower:embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIitCZjMF46/" Golssip.

zazoomblog : Marika Fruscio versione ‘Mamma Natale’: lo scatto è hot (FOTO) - #Marika #Fruscio #versione #‘Mamma - Gianluc48586346 : RT @dea_channel: la divina Marika Fruscio versione Babba Natale ????????????????? - fabio95126130 : RT @dea_channel: la divina Marika Fruscio versione Babba Natale ????????????????? - mimmo69067777 : RT @dea_channel: la divina Marika Fruscio versione Babba Natale ????????????????? - dea_channel : la divina Marika Fruscio versione Babba Natale ????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Marika Fruscio

Yeslife

Lucia Javorcekova sempre più esagerata: il vestito a frange mette in mostra decollete e fondoschiena. Poi, via tutto per un topless da urlo ...Marika Fruscio pronta per la diretta tv. L’attrazione principale? Sempre lei, con le sue forme mozzafiato e ammalianti, e gli occhi dei tifosi e degli ammiratori incollati allo schermo per ammirarla.