Maria Elena Boschi e Lilli Gruber, scontro in diretta tv (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Maria Elena Boschi e Lilli Gruber sono state le protagoniste di uno scontro acceso durante la trasmissione "Otto e mezzo". Nel programma condotto dalla nota giornalista, sono state mostrate delle foto deputata di Italia Viva in giro per la capitale che hanno fatto discutere. La Gruber aveva esordito così: "Le faccio vedere delle foto che lei sicuramente conosce a memoria che hanno fatto molto discutere che il settimanale Chi ha pubblicato e ritraggono lei con il suo fidanzato, l'attore Giulio Berruti avete la mascherina abbassata. E' stata molto criticata perchè in tutta Italia vige l'obbligo di portare la mascherina voi siete ritratti senza".

