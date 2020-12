Maradona Messaggio vocale a sorpresa contro le eredi | “Sono delle ladre”

lupettorosso76 : L'ultimo messaggio di Maradona: 'Invecchio e tutti pensano a prendere la mia eredità' - infoitsport : L’ultimo messaggio di Maradona: “Invecchio e tutti pensano a prendere la mia eredità” - infoitsport : Diego Maradona, spunta un video-messaggio sull’eredità: “Vi interessa solo quello. Ma non lo avrete” - infoitsport : Maradona, l'ultimo messaggio: 'Invecchio e tutti pensano a prendere la mia eredità' - SofiaMa94711842 : L'ultimo messaggio di Maradona: 'Invecchio e tutti pensano a prendere la mia eredità' -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona Messaggio

Diego Armando Maradona è morto lo scorso 25 novembre, ma si parla ogni giorno dell'ex Pibe de Oro. In tanti, anche nelle ultime ore, continuano a omaggiarlo. In Argentina, tuttavia, tiene sempre banco ..."Grande campione nella vita e straordinario avversario in campo. Con questo messaggio Silvio Berlusconi, ex presidente del… Leggi ...