Maradona | le accuse della figlia Dalma all’avvocato Morla

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non c’è pace dopo la morte del campione Non c’è pace in Argentina. La morte di Diego Armandonon solo ha scosso gli animi di tutti i tifosi e del mondo sportivo ma anchefamiglia tra lotte ereditarie e faide interne. Leggi anche:: figli riconosciuti e non e caos patrimonio L’ultimo attacco è ad operaprimogenita dell’ex campioneche sui social ha accusato l’avvocato del numero 10, Matias, e titolare dei suoi diritti di immagini e dei vari marchi registrati. Già qualche giorno fasi era lamentato poiché non gli era stato permesso di partecipare alla veglia.sui social si è sfogata e ha spiegato: Mi hanno chiamato amici giornalisti per rivelarmi che Matias continua a mandargli vecchi audio di mio ...