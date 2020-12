Maradona | il fratello ricorda l’ultima telefonata | “Gli mancava il calcio”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Mi manca il calcio, ha detto. Tempo qualche giorno, mi rimetto in forma e torno alla mia vita. Gli ho chiesto quando sarebbe tornato in Italia, e lui: vediamo, magari per Natale”. Così Hugodi Diego,la sua ultimacon il Diez. Avvenuta lo scorso 22 novembre, solo tre giorni prima della dipartita del campione argentino. “Era sereno – racconta iloggi in un’intervista con al Corriere della Sera -. Se Diego quella notte fosse stato sofferente avrebbe fatto di tutto per non farmene accorgere. Lui era così, non voleva dare fastidio. Siamo in sette tra fratelli e sorelle, ci chiamava tutti ma non parlava dei suoi problemi. Non lo ha mai fatto. Ecco perché dico, con grande dolore, che la verità sulle ultime settimane della sua ...