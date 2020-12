Maradona diventa un brand | denunce per chi ne fa uso senza autorizzazione

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Attenzione a chi utilizza il nomeo avesse registrato di nascosto i suoi nomi e immagine, in vita sua i veri approfittatori facevano tutto alle sue spallemai uscire allo scoperto. Io mi schiero con i figli di Diego contro chiunque, la verità verrà a galla e chi ha lo ha isolato si vergogni e si penta”. Lo afferma Angelo Pisani, avvocato napoletano che ha difesonegli anni delle sue battaglie legali contro il fisco italiano. “Come da mandato scritto di Diegorò chiunque pensa di speculare sul “, anche l’avvocato Morla e altri consulenti se non restituisconoe dirittiai figli. Come sarà contestato chiunque vuole sottrarre il dovuto agli eredi e chi parla oggi, quando ...