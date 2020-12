Mara Venier lascia Domenica In, le parole del marito: “Molte signore della TV si sono già candidate” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Mara Venier ha annunciato che questa sarà la sua ultima ‘Domenica In’ ed il marito Nicola Carraro ha detto la sua Mara Venier lascia Domenica In (Instagram @Mara Venier)Il marito di Mara Venier ha pubblicato un post su Instagram nel quale scherza sull’addio della moglie a ‘Domenica In‘. “Come sapete, Mara ha annunciato.. poi bisogna vedere se sarà vero.. che quest’anno sarà la sua ultima Domenica In”, ha detto Nicola sui social questa mattina. Scherzando poi su chi potrebbe sostituire la moglie, ha aggiunto le notizie giunte di molti telespettatori già disperati e che, al contrario, molte ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 9 dicembre 2020)ha annunciato che questa sarà la sua ultima ‘In’ ed ilNicola Carraro ha detto la suaIn (Instagram @)Ildiha pubblicato un post su Instagram nel quale scherza sull’addiomoglie a ‘In‘. “Come sapete,ha annunciato.. poi bisogna vedere se sarà vero.. che quest’anno sarà la sua ultimaIn”, ha detto Nicola sui social questa mattina. Scherzando poi su chi potrebbe sostituire la moglie, ha aggiunto le notizie giunte di molti telespettatori già disperati e che, al contrario, molte ...

alekosur : @EMAVR77 @XELA83_AHO Facevi come il nipotino di Mara Venier ? - _Alessio_88 : Il remake di Mara Venier è di Magalli con la famosa Signora Anna ?? - zazoomblog : Mara Venier: il marito rivela chi condurrà la prossima edizione di Domenica In - #Venier: #marito #rivela… - RitaC70 : Domenica In, Massimo Boldi 'un luminare'. In studio dalla Venier, travolto dagli insulti: 'L'ha fatto davvero?' - zazoomblog : Domenica In chi sarà la sostituta di Mara Venier? Il marito Nicola rompe il silenzio - #Domenica #sostituta… -