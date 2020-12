Mara Venier lascia Domenica In, il marito Nicola Carraro propone possibili candidate (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Mara Venier lascia Domenica In. Quella che sta conducendo sarà l’ultima stagione dello storico contenitore della Domenica di Rai1, del quale ha ripreso le redini solo da qualche anno. La notizia della sua decisione di lasciare la conduzione non è un’ultim’ora e già si sono fatti i primi nomi di colei – o colui – che potrebbe prendere il suo posto alla guida del programma. A dare alcuni suggerimenti è stato suo marito Nicola Carraro, che ha fatto i nomi di Antonella Clerici, Caterina Balivo ed Elenora Daniele. La sua conduttrice preferita sembra essere Antonella Clerici, che definisce “una come Mara”, mentre la Daniele sarebbe adatta poiché si tratta di una professionista con una grossa gavetta alle spalle. A ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020)In. Quella che sta conducendo sarà l’ultima stagione dello storico contenitore delladi Rai1, del quale ha ripreso le redini solo da qualche anno. La notizia della sua decisione dire la conduzione non è un’ultim’ora e già si sono fatti i primi nomi di colei – o colui – che potrebbe prendere il suo posto alla guida del programma. A dare alcuni suggerimenti è stato suo, che ha fatto i nomi di Antonella Clerici, Caterina Balivo ed Elenora Daniele. La sua conduttrice preferita sembra essere Antonella Clerici, che definisce “una come”, mentre la Daniele sarebbe adatta poiché si tratta di una professionista con una grossa gavetta alle spalle. A ...

