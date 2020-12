Mara Venier lascia Domenica In: i nomi dei possibili sostituti (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Mara Venier e l’addio a Domenica In. Il marito lancia il sondaggio sui possibili “successori”. Spuntano fuori cinque nomi Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@Mara Venier) Questa che stiamo vedendo potrebbe essere l’ultima edizione di Domenica In condotta da Mara Venier. La Zia nazionale ha rivelato, infatti, in L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 9 dicembre 2020)e l’addio aIn. Il marito lancia il sondaggio sui“successori”. Spuntano fuori cinqueVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Questa che stiamo vedendo potrebbe essere l’ultima edizione diIn condotta da. La Zia nazionale ha rivelato, infatti, in L'articolo proviene da YesLife.it.

zazoomblog : Mara Venier lascia Domenica In suo marito propone dei sostituti: ecco i nomi - #Venier #lascia #Domenica #marito… - zazoomblog : Mara Venier lascia Domenica In suo marito propone dei sostituti: ecco i nomi - #Venier #lascia #Domenica #marito - vinceDuVe : Questo in base a quale competenza vuole 'decidere' chi mettere come successore della moglie? #DomenicaIn - StraNotizie : Mara Venier lascia Domenica In, suo marito propone dei sostituti: ecco i nomi - fortunatozeta : @FredMosby_ *Mara_Venier_ti_voglio_bene.gif* ?????? -