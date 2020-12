Manovra: Lega, '50 mln investimenti treni a idrogeno, presentato emendamento' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Un fondo da 50 milioni per incentivare lo sviluppo e la diffusione dell'idrogeno nel settore del trasporto ferroviario locale e regionale. Lo prevede un emendamento presentato dalla Lega alla legge di bilancio sottoscritto da tutti i deputati della Commissione Trasporti. “Il fondo dovrà essere destinato all'acquisto di materiale rotabile ferroviario a idrogeno, 10 milioni serviranno ad avviare progetti sperimentali Legati all'idrogeno, come quello già presentato da Regione Lombardia per la sostituzione dei treni sulla linea Brescia-Iseo-Edolo che attraversa la Valcamonica”, dichiara il deputato della Lega Giuseppe Donina, primo firmatario dell'emendamento. “Un'eccellenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Un fondo da 50 milioni per incentivare lo sviluppo e la diffusione dell'nel settore del trasporto ferroviario locale e regionale. Lo prevede undallaalla legge di bilancio sottoscritto da tutti i deputati della Commissione Trasporti. “Il fondo dovrà essere destinato all'acquisto di materiale rotabile ferroviario a, 10 milioni serviranno ad avviare progetti sperimentaliti all', come quello giàda Regione Lombardia per la sostituzione deisulla linea Brescia-Iseo-Edolo che attraversa la Valcamonica”, dichiara il deputato dellaGiuseppe Donina, primo firmatario dell'. “Un'eccellenza ...

