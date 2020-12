Maniero M5S si oppone al diktat del partito e attacca il governo | “Così danneggiate l’Italia”

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alvisedel Movimento 5 Stelle è intervenuto alla Camera per esprimere il suo dissenso e il suo voto contrario alla Risoluzione sul Mes voluta dal. Con lui, solo altri cinque membri del M5S hanno avuto il coraggio di dire No.ha detto: “Presidente Conte io le devo esprimere supporto, dicendo che voterò contro questa risoluzione che è sbagliata, perché questa risoluzione sovverte un indirizzo forte, saggio, prudente che per un anno e mezzo questo parlamento le ha garantito e le ha mantenuto supportandola in trattative complesse che lei ha portato avanti in modo alto rappresentando bene il nostro Paese, e questa risoluzione per un tragico errore – o per altro – elimina quelle parole e le consegna non la piena fiducia ma la sconsolante inadeguatezza di un foglio bianco che ha su scritto solo: firmi”. Continua ...