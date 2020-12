Maltempo, sul Sannio ancora precipitazioni: allerta gialla (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Sannio continuerà a essere nella morsa del Maltempo nei prossimi giorni. Sono infatti previste precipitazioni anche nella giornata di domani, costringendo la Protezione Civile a prorogare l’allerta meteo. Sul beneventano, a partire dalla mezzanotte, sarà confermata l’allerta meteo di colore giallo. Sulla Campania, oltre alla pioggia, sono previste raffiche di vento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ilcontinuerà a essere nella morsa delnei prossimi giorni. Sono infatti previsteanche nella giornata di domani, costringendo la Protezione Civile a prorogare l’meteo. Sul beneventano, a partire dalla mezzanotte, sarà confermata l’meteo di colore giallo. Sulla Campania, oltre alla pioggia, sono previste raffiche di vento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

