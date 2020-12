Maltempo Roma, massima allerta per il fiume Tevere: rischio esondazione (FOTO) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) allerta rossa per il Maltempo a Roma e nel Lazio, i livelli del Tevere hanno superato la soglia idrometrica. La situazione è preoccupante, il Tevere è ormai sorvegliato speciale da cinque giorni ma il Maltempo non prevede una tregua. Gli ultimi aggiornamenti riportano un valore idrometrico di 10,38 metri ma gli esperti, che stanno monitorando i livelli, riportano un lieve calo. Leggi anche: Roma, tragedia sfiorata a Piazza Bologna: crolla un albero, distrutte auto e ciclomotori (FOTO) La Protezione Civile ha disposto la chiusura degli accessi alle banchine del Tevere, già invase dall’acqua, aspettando con ansia un calo del livello. Si teme il rischio esondazione, poiché previsti per i prossimi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 9 dicembre 2020)rossa per ile nel Lazio, i livelli delhanno superato la soglia idrometrica. La situazione è preoccupante, ilè ormai sorvegliato speciale da cinque giorni ma ilnon prevede una tregua. Gli ultimi aggiornamenti riportano un valore idrometrico di 10,38 metri ma gli esperti, che stanno monitorando i livelli, riportano un lieve calo. Leggi anche:, tragedia sfiorata a Piazza Bologna: crolla un albero, distrutte auto e ciclomotori () La Protezione Civile ha disposto la chiusura degli accessi alle banchine del, già invase dall’acqua, aspettando con ansia un calo del livello. Si teme il, poiché previsti per i prossimi ...

La città di Roma è preoccupata per i livelli idormetrici del Tevere, ormai sorvergliato speciale da cinque giorni: si teme l'esondazione ...

Maltempo Ostia. Corrotti (Lega): “Chiesto stato di calamità naturale”

Sul tema è intervenuto il gruppo regionale della Lega che attraverso una mozione, a prima firma della consigliera Laura Corrotti, è stato richiesto lo stato di calamità naturale e l’istituzione di un ...

