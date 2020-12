Leggi su dire

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) BOLOGNA – Nuova allerta meteo arancione in Emilia-Romagna per il livello delle acque. Particolare attenzione per il passaggio della piena del Reno verso il Po. L’allerta meteo, valida dalle 12 di oggi fino a tutta la giornata di domani, riguarda in particolare le condizioni dei corsi d’acqua dopo le piogge degli ultimi giorni. Per il pomeriggio di oggi “sono previste precipitazioni residue ed in esaurimento sui settori centro occidentali della regione”. Per domani “non si prevedono fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’allertamento”, ma si aspetta il transito dell’ondata di piena verso valle. In particolare, annota la Protezione civile regionale, le “acque fuoriuscite dalla rotta del Fiume Panaro stanno defluendo nei canali del consorzio della Bonifica Burana che potranno pertanto presentare livelli particolarmente alti, nei comuni di Nonantola, Sant’Agata Bolognese, Crevalcore, Finale Emilia, Cento e Bondeno“. Allerta gialla invece sulla costa adriatica, dove le previsioni di altezza d’onda e livello del mare “sono sotto la soglia di attenzione”. Tuttavia, “considerati gli impatti dalle precedenti mareggiate, non si escludono locali fenomeni di dissesto, erosioni o inondazioni, favorite dall’abbassamento della quota di spiaggia o dall’assenza di duna invernale”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Maltempo, nuova allerta arancione in Emilia-Romagna Acquaroli: “Chiamerò Speranza per cambiare il dpcm, le Marche sono fatte di tanti piccoli Comuni” Un nuovo studio conferma: anche i Neanderthal seppellivano i morti Dopo l’addio al M5s, quattro eurodeputati entrano nel gruppo dei Verdi Un museo degli affetti in scatola: ecco l’idea dei musei modenesi per intrattenere i bimbi durante le feste Covid, in Romagna tamponi rapidi per gli asintomatici che hanno contatti stretti con positivi