Maltempo, allerta su quasi tutta l’Italia. Mose in azione per l'acqua alta a Venezia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'Italia nella morsa del Maltempo. Sono 14 le regioni in allerta per la giornata di oggi. L'avviso di allerta rossa è stato diramato dalla Protezione civile per Alto Adige e Campania; arancione per Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Veneto; giallo in Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia e Toscana. Intanto a Venezia nelle prime ore di oggi è stato azionato il Mose, dopo che previsioni più favorevoli non hanno ieri fatto scattare l'impianto, con la città che si è ritrovata di nuovo sommersa. Stamattina è previsto il livello massimo di marea. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'Italia nella morsa del. Sono 14 le regioni inper la giornata di oggi. L'avviso dirossa è stato diramato dalla Protezione civile per Alto Adige e Campania; arancione per Basilicata, Calabria, FriuliGiulia, Umbria e Veneto; giallo in Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia e Toscana. Intanto anelle prime ore di oggi è stato azionato il, dopo che previsioni più favorevoli non hanno ieri fatto scattare l'impianto, con la città che si è ritrovata di nuovo sommersa. Stamattina è previsto il livello massimo di marea.

