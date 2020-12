Maltempo a Ostia | Lega | ‘Mozione a Zingaretti per riconoscimento calamità naturale’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Abbiamo presentato questa mattina in Consiglio regionale una mozione in cui chiediamo lo stato dinaturale per il comune di Roma e in particolare per il territorio dicolpito dall’ondata dinella giornata di ieri, martedì 8 dicembre, con la richiesta di istituire un apposito fondo a favore del comune di Roma al fine di poter procedere urgentemente al ripristino dei luoghi e delle attività economiche danneggiate dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno arrecato ingenti danni a proprietà pubbliche e private, con sradicamento di recinzioni e stabilimenti balneari andati distrutti”. Così in una nota Laura Corrotti, Angelo Tripodi, Laura Cartaginese, Daniele Giannini, Giuseppe Cangemi e Pasquale Ciacciarelli. su Il Corriere della Città.