Madalina uccisa brutalmente per un futile motivo: il marito confessa (Di mercoledì 9 dicembre 2020) É stata accoltellata a morte. Il marito in sede di interrogatorio ha confessato il femminicidio: “Non voleva seguirmi in Romania!” Ha confessato Adrian Luminita, romeno di 39 anni, dopo aver assassinato a sangue freddo la moglie Madalina, 32 anni, nella dependance di Villa Tonci, dove lei lavorava come custode. Questo sembra essere stato il movente che l’uomo ha comunicato in sede di interrogatorio, specificando che aveva assassinato la ragazza perché non voleva tornare con lui in Romania. Successivamente all’omicidio, l’assassino ha cercato di dare fuoco all’abitazione, provocandosi alcune ustioni che sono state poi curate all’ospedale Scotte di Siena. LEGGI ANCHE >>> Ancona, uccide senza pietà l’amico di una vita: i deliranti motivi (VIDEO) LEGGI ANCHE >>> Il piano delirante: ... Leggi su chenews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) É stata accoltellata a morte. Ilin sede di interrogatorio hato il femminicidio: “Non voleva seguirmi in Romania!” Hato Adrian Luminita, romeno di 39 anni, dopo aver assassinato a sangue freddo la moglie, 32 anni, nella dependance di Villa Tonci, dove lei lavorava come custode. Questo sembra essere stato il movente che l’uomo ha comunicato in sede di interrogatorio, specificando che aveva assassinato la ragazza perché non voleva tornare con lui in Romania. Successivamente all’omicidio, l’assassino ha cercato di dare fuoco all’abitazione, provocandosi alcune ustioni che sono state poi curate all’ospedale Scotte di Siena. LEGGI ANCHE >>> Ancona, uccide senza pietà l’amico di una vita: i deliranti motivi (VIDEO) LEGGI ANCHE >>> Il piano delirante: ...

zazoomblog : Madalina uccisa dal marito: “Non voleva seguirmi in Romania” - #Madalina #uccisa #marito: #voleva - infoitinterno : Omicidio nella villa in Maremma, Madalina uccisa a coltellate dal marito, arrestato - notizie36601426 : #Omicidio nella villa in Maremma, Madalina uccisa a coltellate dal marito, arrestato - LA NAZIONE -

Ultime Notizie dalla rete : Madalina uccisa Madalina uccisa a coltellate dal marito, la confessione: “Non voleva seguirmi in Romania” Fanpage.it L'uomo ha ucciso la donna perché voleva restare in Italia

Adrian Luminita, uomo di 39 anni, ha ucciso a coltellate la moglie perché non lo voleva seguire in Romania. La donna voleva restare in Italia, a Pescia Fiorentina, dove lavorava come custode di una vi ...

Uccisa dal marito, il dolore della sua migliore amica: «Vi racconto la nostra ultima telefonata»

Erano nate lo stesso giorno ed erano legate da una profonda amicizia tanto che Alina l’aveva scelta come madrina di suo figlio ...

Adrian Luminita, uomo di 39 anni, ha ucciso a coltellate la moglie perché non lo voleva seguire in Romania. La donna voleva restare in Italia, a Pescia Fiorentina, dove lavorava come custode di una vi ...Erano nate lo stesso giorno ed erano legate da una profonda amicizia tanto che Alina l’aveva scelta come madrina di suo figlio ...