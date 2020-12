“Ma che schifo | fate qualcosa” Dalle luci di Natale in città vengono fuori audio a luci rosse Sconcerto tra sindaco e cittadini

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) È accaduto nel comune italiano di Vieste, in provincia di Foggia. Luminarie e canzoncine natalizie in filodiffusione, niente di particolare insomma. Invece qualcosa è accaduto. Al posto di Jingle Bells e Astro del Ciel qualcos’altro ha risuonato per il centro. A quanto pare sarebbe stato manomesso l’impianto sonoro installato lungo le vie cittadine. Lo ha reso notolla Falcone con un post sui social nel quale ha provveduto a comunicare lo spiacevole episodio. IlFalcone ha precisato che in virtù di quanto accaduto provvederà “a sporgere le dovute denunce per individuare i responsabili di queste azioni poco edificanti”. Infine ha concluso: “L’intelligenza umana ha dei limiti, la stupidità no”. (Continua dopo le foto) Qualche cittadino ha esclamato “Ma che. Ebbene, ...